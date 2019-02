“Misselijkheid, coma en zelfs de dood: lachgas is állesbehalve onschuldig” Zaventem maakt zich zorgen om de vele lege capsules die in de gemeente opduiken Robby Dierickx

13 februari 2019

16u12 0 Zaventem Het gemeentebestuur van Zaventem is ongerust over het hoge aantal lege lachgascapsules dat de laatste weken gevonden werd op verschillende plaatsen in de gemeente. De nieuwe drugshype lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig, maar dat is ze niet. De zogenaamde ‘hangplekken’ van jongeren zullen door de lokale politie vaker gecontroleerd worden en er komen sensibiliseringsacties.

Het Karel Quitmannplein, het Kerkplein, het Park Mariadal, de parking achter de voetbalvelden van KVW Zaventem in de Quinkenstraat en de hoek van de Konijnenstraat met de Mariadallaan: het zijn slechts enkele van de plaatsen in Zaventem waar de voorbije weken tientallen lege lachgascapsules aangetroffen werden. De verontrustende berichten op sociale media hebben nu ook het gemeentebestuur van Zaventem bereikt. Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is ongerust over het fenomeen. “Het oneigenlijke gebruik van de lachgaspatronen is niet nieuw, maar blijkt op dit moment wel een nieuwe drugshype te zijn”, klinkt het.

“De gaspatronen zijn niet illegaal en zijn vrij te verkrijgen in verschillende winkelketens. Maar het lachgas is niet onschuldig. Net zoals bij andere vluchtige snuifmiddelen ervaart men ook hierbij zo goed als onmiddellijk een euforische roes, dikwijls met lach- of giechelbuien. De roes duurt amper enkele minuten, maar zorgt voor kleurrijke hallucinaties. Het gebruik van het product kan evenwel coördinatiestoornissen en gaten in het kortetermijngeheugen veroorzaken. Andere mogelijke effecten zijn irritatie van ogen, neus, keel, luchtwegen en de huid, braakneigingen, misselijkheid, bewustzijnsverlies, coma en zelfs de dood. Lachgas is bovendien licht ontvlambaar en kan brandwonden veroorzaken bij gebruik. Het oneigenlijk gebruik is dus niet onschuldig, laat staan grappig. Het is ronduit gevaarlijk.”

Om problemen te voorkomen, gaf burgemeester Ingrid Holemans de opdracht aan de gemeentelijke veiligheidsdiensten en verantwoordelijken op scholen en bij jeugdverenigingen te wijzen op de gevaren van het zogenaamde lachgas. Daarnaast zal de politie ook regelmatig patrouilleren langs de hangplekken van jongeren. “Want niet alleen vormt het lachgas een gevaar voor de gebruikers, ook zorgen de lege capsules voor sluikafval”, aldus nog Holemans. “Iets waarvoor we binnen de gemeente nultolerantie toepassen en waarop zware financiële boetes staan. Indien minderjarige jongeren op heterdaad betrapt worden bij het sluikstorten van gaspatronen zal de politie snel optreden. Zowel door het opleggen van een GAS-boete als door het verwittigen van de ouders met een duidelijke wijzing op het gevaar van het gebruik van dergelijk gas. Meerderjarigen zullen ook gewezen worden op de gevaren en mogen zich aan een GAS-boete voor het sluikstorten verwachten.”