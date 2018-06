"Minister, zet wat vaart achter fietsbrug!" TOM DEHAENE EN CD&V HEKELEN UITBLIJVEN PROJECT OVER BRUSSELSE RING ROBBY DIERICKX

19 juni 2018

02u29 1 Zaventem "De fietsbrug over de Brusselse ring moet klaar zijn alvorens men start met de optimalisatie van de ring." Gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) is het getalm rond de fietsbrug meer dan beu. Volgens minister Weyts (N-VA) gaat de eerste schop in het voorjaar van 2019 in de grond.

Voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd uit Tom Dehaene zijn onvrede over het project van de fietsbrug over de Brusselse ring in Zaventem. In januari 2017 trok hij al eens aan de alarmbel en toen werd beloofd dat het aanbestedingsdossier datzelfde jaar nog uitgeschreven zou worden. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en is dat nog niet gebeurd. "Op 4 juni werd de omgevingsvergunning wel ingediend en na de zomer willen we het project aanbesteden", klinkt het op het kabinet van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts. "Als met de omgevingsvergunning en de aanbestedingsprocedure alles goed gaat, dan beginnen we te 'schuppen' in het voorjaar van 2019."





Een termijn die volgens Tom Dehaene amper haalbaar is. Samen met enkele partijgenoten, waaronder Vlaams parlementslid Karin Brouwers, uit hij kritiek op het getalm in dit dossier. "Tussen de indiening en de eventuele goedkeuring van zo'n omgevingsvergunning zit doorgaans heel wat tijd", aldus de gedeputeerde voor Mobiliteit. "Van een bouwvergunning is momenteel dan ook nog geen sprake. Stel dat er onderweg nog wat beroepsprocedures opgestart worden, dan zijn we voor een lange tijd vertrokken. Nochtans had dit alles al veel sneller klaar kunnen zijn."





Volgens Dehaene ligt het probleem bij de overheveling van het dossier van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar De Werkvennootschap.





Overname

"Met AWV hebben we heel veel vergaderd over de procedure en de manier van aanbesteden. Dat was allemaal zo goed als klaar. Na de overname van het dossier door De Werkvennootschap moest alles plots herbekeken worden. Daardoor lag het project lange tijd stil. Uiteindelijk bleek het eerste idee toch het beste, maar ondertussen hebben we wel veel tijd verloren. Bij de provincie hebben we inmiddels al de nodige budgetten vrijgemaakt voor het project. Het gaat om een zware investering voor Vlaams-Brabant, maar we willen het geld nu wel zo snel als mogelijk uitgeven. We hopen dat de brug er voor de werken van de optimalisatie van de ring staat." Bij De Werkvennootschap heeft men er vertrouwen in dat de timing gehaald wordt. "Er wordt met veel volk aan het dossier gewerkt, waardoor het nu in een stroomversnelling terechtgekomen is", zegt woordvoerder Marijn Struyf. "We hebben het hele dossier inderdaad herbekeken, maar het gaat hier ook om een moeilijk project."