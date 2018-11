“Jammer dat we er niet bij zijn” Amy Gille valt met Pro Zaventem uit de boot Robby Dierickx

28 november 2018

17u13 0 Zaventem Pro Zaventem, een samensmelting van sp.a, Groen en enkele onafhankelijken, betreurt dat Open Vld en CD&V voor een nipte meerderheid kiezen en vreest dat er weinig sociale accenten gelegd zullen worden.

“Alleen kort na de verkiezingen zaten we met Open Vld rond de tafel, maar toen al voelden we dat we er niet bij zouden zijn”, zegt lijsttrekker Amy Gille. “Met slechts twee zetels zijn we de kleinste partij dus we wisten dat de meerderheid moeilijk zou worden. Jammer, want we hadden graag enkele sociale accenten gelegd. We zullen dit nu via constructieve oppositie proberen te doen.”

Ook Amy Gille vindt dat Open Vld en CD&V een risico nemen door voor een nipte meerderheid te kiezen. “Maar we kunnen er weinig tegen inbrengen, met 16 van de 31 zetels kan je nu eenmaal een coalitie vormen. We vrezen wel dat er de komende zes jaar weinig zal veranderen aan het parkeerbeleid, terwijl de Zaventemnaar net veranderingen wil.”