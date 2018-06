"Ik neem Justitie véél kwalijk" WEDUWE IN 2001 VERMOORDE AGENT WOEDEND NA AANSLAG LUIK SILKE VANDENBROECK & ROBBY DIERICKX

01 juni 2018

03u02 0 Zaventem De aanslag in Luik van dinsdag, waarbij twee agenten om het leven kwamen, laat een diepe indruk na op de weduwe van agent Marc Munten. Die werd tijdens zijn dienst in 2001 doodgeschoten. "Het brengt alles weer naar boven", zegt Jeanine Vanwymelbeke.

Marc Munten kwam om het leven tijdens een achtervolging op 21 april 2001. Samen met zijn collega Ludo Wienen achtervolgde hij op de E314 een auto met daarin enkele gangsters, waaronder Mohamed Hammani. De gangster vuurde met een kalasjnikov-machinegeweer op de politiewagen. Een van de kogels werd Munten fataal. Hammani werd in 2005 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar mocht in 2010 de cel al verlaten op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen.





Woedend

"Ik ben woedend dat agenten opnieuw gedood zijn tijdens hun werk", zegt de nu 63-jarige Vanwymelbeke. "Ik neem het Justitie echt kwalijk dat ze tot de beslissing zijn gekomen dat Benjamin Herman de gevangenis mocht verlaten. Ze waren toch op de hoogte dat die man gevaarlijk was en zijn voorwaarden eerder al had geschonden?"





De gebeurtenis in Luik brengt alles weer naar boven bij Vanwymelbeke "Ook onze zoon Tim en stiefdochter Ellemieke zijn onder de indruk. Je beleeft het weer helemaal opnieuw als je het nieuws te horen krijgt dat alweer agenten het leven hebben gelaten tijdens de uitvoering van hun job." Vanwymelbeke weet als geen ander wat de nabestaanden van de slachtoffers doormaken. "Toen Marc stierf heb ik niet op mijn manier kunnen rouwen. Ik heb zelfs Tim, die toen negen jaar was, niet meegenomen naar de crematie van zijn vader, omdat anderen me dat adviseerden. Ik heb hem toen bewust afgeschermd van al het drama. Dat neemt hij me nu kwalijk en ik heb daar ook spijt van. Daarom wil ik aan de nabestaanden het advies geven dat ze op hun manier moeten rouwen en zich niet mogen laten beïnvloeden."





Leven op z'n kop

De dood van haar echtgenoot zette het leven van Vanwymelbeke op zijn kop. "Op zich kan je niet verder, maar je moét voor de kinderen. Zij zijn hun vader kwijt. Ik ben ook nooit opnieuw een relatie met iemand anders begonnen. Daar heb ik gewoon geen behoefte aan. Ik zal Hammani ook nooit vergeven voor wat hij ons heeft aangedaan."





Intussen sloeg het noodlot alweer toe bij Vanwymelbeke, ze kreeg kanker. "De kanker is onder controle, al hebben ze een nier moeten verwijderen. Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen, maar ik moet nu om de drie maanden weer naar het ziekenhuis voor een controle. Maar dat maakt me extra strijdvaardig om me te blijven inzetten voor de veiligheid van de politie", besluit Vanwymelbeke.