"Het kan alle kanten uit. Ook de onze" SOCIALISTEN, GROENEN EN ONAFHANKELIJKEN ALS PRO ZAVENTEM NAAR KIEZER ROBBY DIERICKX

22 augustus 2018

02u32 0 Zaventem "Het politieke landschap ligt helemaal open. Hét ideale moment dus voor ons project." Gemeenteraadsleden Amy Gille (sp.a), Nicolas Tavitian (Groen) en Anne Lefevre (ex-Open Vld) willen met hun nieuwe partij Pro Zaventem verandering brengen. Los van een traditionele partij, maar mét enkele onafhankelijken.

Zes jaar geleden trokken sp.a, Groen en Leef nog samen naar de kiezer. Toen werden vier zetels behaald (twee voor sp.a en telkens een voor Groen en Leef), maar het kartel belandde op de oppositiebanken. Met de overstap van sp.a-gemeenteraadslid Farid Dahdouh-Guebas naar meerderheidspartij CD&V verloren de socialisten bovendien een boegbeeld. Sp.a en Groen beslissen nu om de handen opnieuw in elkaar te slaan, maar doen dat onder de nieuwe naam Pro Zaventem en met een resem onafhankelijken. Leef komt apart op.





"Met Pro Zaventem trekken we niet langer onder de naam van de traditionele partijen naar de kiezer", zegt lijsttrekker Amy Gille. "Sp.a en Groen blijven wel een eigen werking hebben, maar we kiezen nu voor een progressief project met een open lijst. Daarmee willen we een nieuwe politieke wind door Zaventem laten waaien. Mensen kunnen zich steeds moeilijker vinden in de verschillende politieke zuilen. Daarom is er nood aan een nieuw elan. We willen dan ook een alternatief bieden voor het huidige bestuur."





Resultaten onvoorspelbaar

Naast enkele socialisten en groenen, waaronder huidig gemeenteraadslid Nicolas Tavitian, zal de lijst ook onafhankelijken tellen. Eén daarvan is Anne Lefevre, die tot vorig jaar nog gemeenteraadslid van Open Vld was, maar uit de partij stapte omdat ze zich er niet langer thuis voelde. "Bij verschillende thema's zitten we op dezelfde golflengte", aldus Lefevre, die op de derde plaats zal prijken. "Dan denk ik aan onderwijs, de waterproblematiek, de toenemende leegstand en mobiliteit. Ons project is ook gegroeid uit die thema's. We willen Zaventem opnieuw zuurstof geven. Daar is het nu trouwens het ideale moment voor, want het politieke landschap in Zaventem ligt helemaal open. Niemand kan de resultaten van de de verkiezingen voorspellen nu gewezen burgemeester Francis Vermeiren (Open Vld) niet meer op komt. We merken dat heel wat inwoners op zoek zijn naar iets nieuws en daar zijn wij de geschikte partij voor."





Mikken op drie zetels

Lijsttrekker Amy Gille hoopt met Pro Zaventem alvast minstens drie zetels te behalen. "Uiteraard zijn we bereid om mee te besturen. Onze gemeente moet het hart van de regio worden, een bruisende en aangename dorpsgemeenschap die alle inwoners au sérieux neemt."





De komende weken maken de drie boegbeelden van Pro Zaventem bekend welke andere namen op de lijst van de nieuwe partij zullen prijken.