"Geen idee dat khat drugs was" 30 mei 2018

Een 72-jarige Nederlander riskeert 40 maanden cel voor het smokkelen van Khat. De man werd begin dit jaar opgepakt nadat niet minder dan 40 kilogram van de drug werd aangetroffen in zijn bagage. "Ik had geen idee dat dat strafbaar was. In Naïrobi werd dat gewoon op straat verhandeld", klonk het. De man was op uitnodiging van vrienden naar een trouwfeest in Naïrobi geweest. Daar had men hem gevraagd de Khat mee te nemen en af te leveren aan een andere persoon. Uit telefonieonderzoek bleek dat de man het voorbije jaar nog drie keer naar Kenia was gegaan. Daarom vorderde het parket een strengere straf dan de klassieke 36 maanden. Uitspraak op 12 juni. (WHW)