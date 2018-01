'Gechanteerde' smokkelaar toch veroordeeld 02u25 0

Een Russische vrouw is veroordeeld tot 38 maanden cel voor het smokkelen van 20 kilogram cocaïne. De drugs werden afgelopen zomer door de douane aangetroffen in een verborgen ruimte in haar koffer. Ze wilde naar Brazilië vliegen en daar de drugs afleveren. Ze wist meteen - gezien de enorme hoeveelheid - dat ontkennen geen zin had. Wel had de oost-europese schone een origineel motief om het smokkelen te verklaren.





"Ik werd gechanteerd door een kennis. Hij had naaktfoto's en -filmpjes van mij gemaakt in de douche. Hij zou die verspreiden op Facebook en Youtube als ik de drugs niet zou vervoeren. Uit angst heb ik dat dan maar gedaan", klonk het tegen politie en rechter. Deze laatste geloofde echter geen snars van het verhaaltje. "Ik kan moeilijk geloven dat je voor zoiets halsoverkop naar Brazilië vliegt met 20 kilogram in je bagage", klonk het. "De politie waarschuwen of overleggen met familie was een veel normalere reactie geweest." (WHW)