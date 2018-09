"Focus op mogelijkheden, niet op beperkingen" TRAITEURZAAK STELT ZEVEN MENSEN MET BEPERKING TEWERK ROBBY DIERICKX

07 september 2018

02u32 0 Zaventem Zeven van de 23 werknemers van Traiteur André Claessens kampen met een beperking. De gelijknamige zaakvoerder kiest er bewust voor om hen bij hem tewerk te stellen. "Werk vinden is voor die gasten geen evidentie, terwijl ze net heel gemotiveerd zijn. Bovendien zijn ze zo dankbaar."

Tien jaar geleden startte André Claessens (38) met zijn eigen traiteurzaak in zijn woning in Nossegem. Hij deed dat acht jaar in bijberoep, maar twee jaar geleden werd het zijn hoofdberoep. Inmiddels zit ook zijn vrouw mee in de zaak, beschikt hij over een groot gebouw in industriezone Zaventem-Zuid en ging het aantal werknemers in twee jaar tijd van één naar 23. Opvallend: zeven daarvan kampen met een (lichte) beperking. Zo zijn er drie werknemers aan de slag die lijden aan autisme, één heeft een gehoorbeperking, één een gezichtsbeperking, een jongeman kampt met een hersenletsel en de laatste heeft een psychiatrisch verleden. "Ik heb lange tijd in de zorgsector gewerkt en daar ondervind je dat je je niet moet focussen op de beperkingen van die mensen, maar net op de mogelijkheden", vertelt André Claessens. "Het klopt dat je misschien wat meer geduld met hen moet hebben en dat ze wat meer begeleiding nodig hebben, maar de dankbaarheid van die gasten is vaak veel groter dan van andere werknemers."





Vaak gaat het om mannen en vrouwen die al lange tijd op zoek zijn naar werk, maar telkens te horen kregen dat ze niet geschikt waren. "Voor een beschutte werkplaats komen ze namelijk niet in aanmerking, omdat hun beperkingen te licht zijn, terwijl andere bedrijven hen niet durven aan te werven", aldus nog de zaakvoerder. "Omdat ze in een tussencategorie zitten, is het voor hen moeilijk om aan de bak te komen."





Stage

Dat laatste bevestigt ook de 25-jarige Bran Petit. Hij heeft een turbulente jeugd gehad en belandde een jaar in een psychiatrische instelling. "Nadien heb ik lang naar werk gezocht. Via Emino (een instantie die mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen aan een job helpt, red.) kwam ik in contact met André. In november kreeg ik de kans om hier enkele weken stage te doen en dat heeft me geholpen om me opnieuw te ontplooien. Ik heb weer regelmaat in mijn leven. In de voormiddag breng ik de maaltijden naar de klanten en in de middag help ik af en toe in de keuken."





Ondertussen is André Claessens ook gestart met maaltijdautomaten en daarom gaat hij op zoek naar extra personeel. "Ook hiervoor zoek ik in eerste instantie mensen met een beperking, want het doet deugd om hen uit een diep dal te zien kruipen en hen op die manier ook vaak uit een penibele situatie te halen."