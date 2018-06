"Fier dat we tussen 1.000 bieren staan" NEGEN STERREBEEKSE VRIENDEN STELLEN 'MAK NOG ENE' VOOR ROBBY DIERICKX

23 juni 2018

02u39 0 Zaventem Het begon een jaar geleden als een zot idee, maar vandaag stellen negen Sterrebeekse vrienden hun eigen biertje 'Mak Nog Ene' voor. Dat zal voortaan in heel Sterrebeek te verkrijgen zijn. "Ondertussen zijn er plannen voor een tweede bier", klinkt het.

Onder het motto 'Brouwen is soep maken voor venten' kregen Wouter Oers, Leander Meeuwis, Wouter Op de Beeck, Antoine Pendeville, Bart Oers, Jannes Van Noyen, Robbe Desmet, Jens Dierickx en Pieter-Jan Desmet in mei vorig jaar plots het idee om zelf een biertje te brouwen. "Tijdens onze groepsvergaderingen bij Chiro Mik Mak in Sterrebeek proefden we steevast enkele Belgische biertjes", vertelt Wouter Oers. "Traditiegetrouw krijgt het leeggoed een plaatsje op onze biermuur. Die telt ondertussen al ruim duizend flesjes. Bij een zoveelste uitbreiding van onze muur rees plots het idee om een eigen flesje tussen al die andere bieren te krijgen. Het was meteen de start van een lang proces en de oprichting van onze eigen brouwerij: MAK's Brewery."





In de eerste weken gingen de negen aan de slag in moeders keuken. In potten en pannen begonnen ze aan hun brouwsel. "Met de hulp van een starterskit en een vriend die al wat wegwijs was in de wereld van het brouwen, ontstond ons recept", gaat Wouter verder. "Na heel wat proefavonden is ons eigen biertje eindelijk klaar. We hebben voor een blonde tripel gekozen. De naam 'Mak Nog Ene' verwijst naar de link met Chiro Mik Mak. Voor de productie mochten we gebruik maken van de installatie van een grote brouwerij. Ondertussen hebben we duizend liter ter beschikking, terwijl de volgende tweeduizend liter al op komst is."





In alle horecazaken

Vandaag stellen de negen hun 'Mak Nog Ene' voor in De Oude Maalderij in de Taymanstraat 30 in Sterrebeek. Vanaf 15 uur mag iedereen er komen proeven van het Sterrebeeks biertje. "Dat zal de komende weken trouwens alleen in de Zaventemse deelgemeente verkrijgbaar zijn", aldus nog Wouter Oers. "Alle horecazaken en verenigingen serveren het. Op termijn willen we het ook in Zaventem en Tervuren verdelen. Zondag staan we trouwens op de Parkfeesten in Sterrebeek. Ook daar kunnen inwoners er mee kennismaken."





"Hoe het voelt om ons eigen biertje tussen die duizend andere flesjes op onze biermuur te zien staan? Fantastisch, hé. Al is het nog leuker om te zien dat we bierliefhebbers kunnen plezieren met onze 'Mak Nog Ene", besluit Wouter Oers, die nog laat weten dat er al plannen zijn voor een tweede biertje. MAK Brewery beschikt ondertussen namelijk over een eigen installatie, waarin vijftig liter gebrouwen kan worden.