“Drugssmokkel? Om moeder te onderhouden” WHW

24 december 2018

10u42 0 Zaventem Een 50-jarige Nederlander had een originele uitleg klaar om uit te leggen waarom hij drugs smokkelde. “Ik kon niet anders. Ik moet mijn moeder toch kunnen onderhouden?!”

De man werd op 22 september opgepakt op de luchthaven. Hij bleek 39 boleta’s gevuld met cocaïne in zijn maag te hebben. I totaal smokkelde hij zo 502 gram van het witte poeder ons land binnen. In ruil zou hij 1000 euro krijgen. “In Curacao hebben we amper iets. Zelfs eten kan ik niet kopen voor mij en mijn moeder. Daarom nam ik het aanbod aan”, vertelde hij de rechter. Het was trouwens niet de eerste keer dat hij zich waagde aan drugssmokkel. Eerder werd hij op de luchthaven van Schiphol al eens opgepakt met drugs bij zich. Uitspraak op 3 januari.