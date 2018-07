"Bruno redde ook na zijn dood levens" BRANDWEERKORPS HERDENKT IN 1998 OVERLEDEN COLLEGA ROBBY DIERICKX

30 juli 2018

02u31 0 Zaventem Pakkend moment zaterdag in de brandweerkazerne van Zaventem. Omdat het gisteren twintig jaar geleden was dat hun collega Bruno Muyldermans tijdens een interventie om het leven kwam, organiseerden de brandweermannen een serene herdenking. Zijn dood was de aanleiding van de komst van signalisatiewagens.

29 juli 1998 is een zwarte dag voor de brandweerkazerne van Zaventem. Het korps wordt die dag opgeroepen voor een verkeersongeval op de Brusselse buitenring tussen de afritten Zaventem-Henneaulaan en de aansluiting met de A201. "Onze collega's konden iedereen uit de wagens halen, maar plots reed een bestelwagen in volle vaart op de brandweermannen in", doet Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, het verhaal. "Bruno Muyldermans, toen amper 29 jaar oud en verpleegkundige, was op slag dood."





Zaterdag verzamelden de brandweermannen rond de gedenksteen van Bruno in Zaventem om vervolgens naar zijn graf in Zuun te trekken. Eddy Vandenbroeck, inmiddels met pensioen, herinnert zich het ongeval alsof het gisteren was. "Ik zat aan de dispatching toen het nieuws binnen kwam. Ik voelde me machteloos, want ik kon zelf niet ter plaatse gaan. Meteen hebben we alle collega's ingelicht. Zij die op het moment van het ongeval aan het werk waren, mochten die dag vroeger naar huis om te bekomen van de tragische gebeurtenis."





Ring0

De dood van de jonge brandweerman zorgde ervoor dat de komst van een signalisatiewagen in een stroomversnelling kwam. 2,5 jaar na dat ongeval was Zaventem de eerste brandweerkazerne die over de RingO, een signalisatiewagen, mocht beschikken. "Maar in de tussentijd namen we zelf ook al maatregelen", herinnert Alain Habils zich nog. "Zo plaatsten we bij ongevallen zelf een voertuig als signalisatiewagen om dergelijke tragische voorvallen te vermijden. Want zo'n ongeval komt hard aan binnen een kazerne. Brandweermannen brengen vele uren met elkaar door en maken samen veel emoties mee. Bij veel menselijk leed is het normaal dat je op mekaar terugvalt. Dat je dan plots een collega verliest, voelt alsof je een familielid kwijt bent."





Te vermijden

Volgens de brandweermannen had het drama perfect vermeden kunnen worden. "Al enkele jaren vroegen we vergeefs om een signalisatiewagen", zegt Dirk Vandenboer, vandaag nog actief in de kazerne in Zaventem. "Pas na het Bruno's ongeval kwam er schot in de zaak. Jammer dat er eerst iemand van ons moest sneuvelen. Terwijl Bruno heel zijn leven al spendeerde aan het helpen van zijn medemens, doet hij dat na zijn dood nog dagelijks verder. Want dankzij de signalisatiewagen werden ongetwijfeld al heel wat ongevallen vermeden."