“Bedrogen door CD&V” Erik Rennen (N-VA) na zes jaar schepen af Robby Dierickx

28 november 2018

14u02 0 Zaventem Bij N-VA likken ze hun wonden na het bestuursakkoord tussen Open Vld en CD&V. De huidige meerderheidspartij vertoeft de komende zes jaar immers op de oppositiebanken.

“We voelen ons verraden door CD&V”, zegt kopman Erik Rennen. “Met de christendemocraten hadden we een schriftelijk akkoord dat we - ongeacht wat de uitslag van de verkiezingen zou zijn – samen verder zouden doen. Die ‘gentlemen’s agreement’ werd zelfs ondertekend door Koen Geens (CD&V) en Ben Weyts (N-VA). Maar voor Bart Dewandeleer (CD&V) telt dat akkoord blijkbaar niet meer. Dat bewuste document zullen we zeker nog naar boven halen.”

Rennen noemt de nieuwe coalitie een ‘kamikazemeerderheid’. “Met 16 van de 31 zetels en de onvrede die er binnen Open Vld toch nog heerst, is dit een gewaagde zet. Er moet maar weer eens onenigheid ontstaan en de meerderheid ligt op haar gat. We zullen in ieder geval stevige oppositie voeren. Het zal nodig zijn, want ik vrees voor de toekomst van Zaventem. Wij waren de enige partij dit zich vol inzette om de verfransingsdruk tegen te gaan. Benieuwd hoe we die verfransing de komende zes jaar zullen tegenhouden.”