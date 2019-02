Zwaargewonde na kopstaartaanrijding op Pullebrug Sander Bral

27 februari 2019

10u10 0

Een bestuurster is zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Pullebrug in Massenhoven (Zandhoven). Het kwam dinsdagavond tot een kopstaartaanrijding tussen twee personenwagens op de E313 richting Hasselt. De eerste wagen werd door de klap over de kop gekatapulteerd en het ramde de brug. De bestuurster moest bevrijd worden door de brandweer. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De tweede bestuurder raakte slechts lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, was de rechterrijstrook van de E313 even versperd.