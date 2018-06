Zwaar ongeval op E313 12 juni 2018

De E313 richting Antwerpen raakte gisterenochtend volledig versperd door een ongeval met drie voertuigen ter hoogte van Massenhoven. Een bestelwagen reed in de staart van de dagelijkse file in op een vrachtwagen met voeding, die op zijn beurt in reed op een tankwagen. De chauffeur van de bestelwagen raakte geklemd in zijn wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Het verkeer moest de snelweg in Massenhoven verlaten en de calamiteitenroute volgen. Kort voor 9.30 uur werd de linkse rijstrook opnieuw vrijgegeven.





(NBA)