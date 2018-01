Zonnewind ontvangt Low Impact Man 27 januari 2018

03u08 0

De Zandhovense energiecoöperatieve Zonnewind organiseert op donderdag 1 februari een zogenaamd 'CO2-café', met als gastspreker 'Low Impact Man' Steven Vromman. Plaats van afspraak is het lokaal van De Dennenruiters in Pulderbos, aan de Kleinheide 84A. Die locatie is niet toevallig gekozen, want vorig jaar installeerden De Dennenruiters samen met Zonnewind zonnepanelen op hun ruiterhal. Het CO2-café start om 19.30 uur. Toegang is gratis. Geïnteresseerden dienen zich wel in te schrijven via hetemaildres info@zonnewind.org.