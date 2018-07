Zaterdag uitvaart Louis Mampay 04 juli 2018

Nu zaterdag (om 10 uur) vindt in de kerk van Viersel de begrafenis plaats van Louis Mampay, stichter van het gelijknamige tuincentrum aan de Herentalsebaan. Mampay overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Dat de man graag gezien was in het dorp blijkt uit het feit dat er onlangs nog een wielerwedstrijd Louis Mampay werd georganiseerd. Mampay droeg jaren geleden de leiding van zijn tuincentrum al over aan zijn kinderen, maar hij bleef tot aan zijn dood vlakbij de zaak wonen en liep er nog dagelijks langs. (KDC)