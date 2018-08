Zaterdag uitvaart Danny Eggers (52) 01 augustus 2018

Deze zaterdag vindt in de Sint-Stefaankerk van Massenhoven de uitvaartdienst plaats van de 52-jarige Danny Eggers. Eggers - bestuurslid bij visclub De Blauwe Reiger en trainer van de C-Reserven van SK Oelegem - kwam op 20 juli om het leven tijdens zijn vakantie in Hongarije. De man verdronk toen hij een duik nam in het bekende Balatonmeer. Eggers laat een vrouw en twee kinderen achter. De uitvaart start om 10 uur. (KDC)