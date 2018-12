Zandhovense fietspaden scoren 6 op 10 Provinciale Fietsbarometer stelt resultaten voor Kristof De Cnodder

05 december 2018

11u25 0

De provincie Antwerpen heeft een doorlichting gemaakt van het fietspadennetwerk in Zandhoven. Over het algemeen scoort Zandhoven gemiddeld, maar de fietspaden langs de Vierselbaan, Herentalsebaan, Hallebaan en Dennenlaan kunnen beter.

De Provinciale Fietsbarometer analyseert de fietspaden in de verschillende Antwerpse gemeenten. Ook Zandhoven werd nu doorgelicht. Met een score van 6 op 10 zit Zandhoven nagenoeg op het provinciale gemiddelde, maar binnen de gemeentes zijn er positieve en negatieve uitschieters. Zo krijgt het jaagpad langs het Albertkanaal in Viersel 9,7 op 10 voor comfort en veiligheid. Anderzijds kregen de fietspaden langs de Vierselbaan, Herentalsebaan, Dennenlaan en Hallebaan een minder goede beoordeling van de provinciale jury. “Die fietspaden zijn te smal en/of liggen te dicht bij de rijweg”, vertelt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). “Ook de aanleg van conforme fietspaden langs de Liersebaan en de as tussen Pulderbos en Grobbendonk is aangewezen.”

“De bevindingen van de provincie komen grotendeels overeen met de bevindingen van de gemeente”, reageert Zandhovens mobiliteitsschepen Joris Geens (CD&V). “Enkele straten die minder scoorden staan al op het verlanglijstje om structureel aan te pakken. Helaas lukt dit niet overal even snel. En zelfs op het jaagpad is er nog ruimte voor verbetering. We zouden daar graag verlichting zien en hopen dat er in de wintermaanden voortaan zal worden gestrooid. Daarvoor rekenen we op De Vlaamse Waterweg.”