Zandhovenaren sporten meer dan 7000 euro bijeen Samira El Oiamari

16 januari 2019

09u20 0

In Zandhoven hebben meer dan 1.000 sporters zich ingezet voor de Warmste Week. Samen haalden ze 7.283 euro op voor vijf goede doelen van de gemeente. De organisatie spreekt van een groot succes.

Voor het eerst organiseerde de dienst Sport & Jeugd van de gemeente een ‘Warmste Sportweek’. Een week lang konden sportievelingen meedoen aan gevarieerde sportactiviteiten. De opbrengst ging dan naar verschillende goede doelen.

Groot succes

Er waren heel wat sportactiviteiten waaraan je kon meedoen, maar de populairste was zonder twijfel de Zandhoven Trail. “We kregen heel veel positieve reacties over onze loop- en wandeltocht door verschillende gebouwen in de gemeente”, zegt sportfunctionaris Christel Goormans. Met de Zandhoven Trail konden deelnemers lopen door gebouwen zoals het gemeentehuis of het Hof van Liere. “Veel deelnemers hebben al gevraagd of we van deze Zandhoven Trail geen jaarlijkse traditie kunnen maken. Dat houden we zeker in ons achterhoofd!”

Opbrengst

De Warmste Sportweek was niet alleen sportplezier voor jong en oud, maar bracht ook heel wat centen op voor enkele goede doelen van de gemeente. “We hebben exact 7282,90 euro opgehaald.” Hierdoor ontvangen Bednet, Het Raster, Reva Pulderbos, Beleefboerderij het Eigen Zijn en de Zandschakel elk een cheque van 1456,58 euro.