Zandhoven sport voor De Warmste Week

13 december 2018

13u21 0 Zandhoven Zandhoven zet zich vanaf zaterdag zeven dagen lang sportief in voor De Warmste Week. De opbrengst van de sportactiviteiten gaat naar het goede doel.

Vanaf 15 december kunnen sportievelingen hun warm (sport)hart laten zien ten voordele van De Warmste week. Naar aanleiding van de succesvolle ‘Blacklightsportdag’ van vorig jaar, heeft Zandhoven besloten om het evenement uit te breiden van een dag naar een hele week. Zeven dagen lang worden allerlei leuke sportactiviteiten georganiseerd voor jong en oud.

Tijdens deze week kan je meedoen aan verschillende sportactiviteiten. Denk maar aan loop- of wandeltochten, yoga, badminton, een sportervaring in blacklight en veel meer. Het programma is niet alleen uitgebreid, maar ook geschikt voor iedereen. Er zijn activiteiten voor alle leeftijden, enkel voor 50-plussers en enkel voor kinderen.

Verschillende goede doelen

Aangezien de gemeente heeft gezorgd voor een uiteenlopend programma en meerdere acties, worden ook verschillende goede doelen gesteund. De opbrengst gaat naar vijf goede doelen, namelijk:

• De Zandschakel (sociale kruidenier van Welzijnsschakels Zandhoven)

• REVA Pulderbos

• Zorgboerderij Het eigen zijn Viersel

• Bednet

• Het Raster

Meer info op www.zandhoven.be

