Zandhoven op een overwinning van de titel BEERSE - ZANDHOVEN 1-3 19 maart 2018

Volleybal

eerste divisie a

vrouwen

De verplaatsing naar Beerse werd bij Zandhoven helemaal niet onderschat en de speelsters van coach Sels weten best dat ze komend weekend de titel kunnen vieren indien er wordt gewonnen op verplaatsing bij Diepenbeek.





"We hadden de match in Beerse zeer goed voorbereid en we speelden tweeëneenhalve set op hoog niveau. In de eerste twee sets speelden we op het niveau dat van een kampioen mag worden verwacht. We hebben die titel nog niet binnen, maar we willen absoluut doorzetten om die titel te pakken", zegt coach Sels. "In het midden van de derde set verminderde onze weerstand wel en we moesten de thuisploeg laten voorgaan. We herpakten ons in de vierde set en hoewel de thuisploeg goed aanklampte, kwam onze zege niet meer in gevaar. In het midden van de vierde set werd de jonge Floor Boeckx ingebracht in plaats van Lies Hufkens en zij liet zien dat ze mogelijkheden heeft naar de toekomst toe. De komende weken wordt het nog zeer druk. Eerst dus de zege in Diepenbeek en dan wacht de finale van de beker van Antwerpen, waarin tweedeprovincialer Hellvoc de tegenstander wordt.





Sets: 19-25, 18-25, 26-24, 20-25. (HFO)





