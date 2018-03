Zandhoven in de ban van 'broodmysterie' 01 maart 2018

02u50 0 Zandhoven Zandhoven is in de ban van het 'broodmysterie'. Enkele inwoners van de gemeente vonden de voorbije dagen een snee brood op hun oprit en vermoeden dat het gaat om een dieventruc. De lokale politie zag dit nooit eerder, maar sluit niets uit.

Het was Viviane Van Laer - de voormalige uitbaatster van het Zandhovense café Sport - die de kat de bel aan bond. Viviane vond zondag een snee brood - licht grof om precies te zijn - op de oprit van haar huis in de Hovenstraat en vond dat meteen vreemd. Een kleine rondvraag via Facebook leerde Viviane dat de voorbije dagen nog enkele andere Zandhovenaren werden geconfronteerd met het zelfde bizarre verschijnsel.





"Ook in De Bergen, aan de Hallebaan en in Pulle vonden mensen brood op hun oprit", vertelt Viviane. "Ik denk dat het wel eens een dieventruc zou kunnen zijn. Als het brood niet snel wordt opgeruimd, wil dat wellicht zeggen dat de bewoners van het huis in kwestie niet thuis zijn en zo weten de dieven dat ze vrij spel hebben. Het is natuurlijk maar een vermoeden, maar ik kreeg al twee keer inbrekers over de vloer en ben voorzichtig geworden."





Dieventruc

Viviane nam twee maatregelen: de snee brood in de GFT-bak gooien én de politie verwittigen. "Het is de eerste keer dat we zoiets horen, maar we sluiten een dieventruc niet uit", zegt Danny De Wulf van politiezone Zara. Voorlopig kan de politie weinig meer doen dan akte nemen van het verhaal, want brood rondstrooien is op zich natuurlijk niet strafbaar. (KDC)