Zandhoven gaat Cannes en Berlijn achterna 26 juni 2018

Zandhoven Het moet niet altijd Cannes, Berlijn of Gent zijn. Ook Zandhoven heeft nu zijn eigen filmfestival. Het Sandhills festival vindt nu vrijdag plaats in zaal De Populier. De Zandhovense filmmaker Johannes De Jongh is de grote bezieler.

"Ik maak al filmpjes sinds mijn elfde", zegt de inmiddels 28-jarige Johannes. "Om den brode verzorg ik onder andere bedrijfsfilms, maar als hobby draai ik - samen met enkele vrienden - meer artistieke kortfilms. Ik schrijf scenario's', doe zelf camerawerk, regisseer, produceer en monteer. Nu was het moment aangebroken om enkele van die producties eens te tonen aan een wat groter publiek."





"Natuurlijk droom ik er van om ooit een langspeelfilm te maken, maar daar heb ik de budgetten niet voor. Al mijn tot nu toe gemaakte kortfilms zijn 'low budget' of zelfs 'no budget'. Hopelijk lukt het ooit om ergens subsidies los te peuteren voor een wat groter werk."





Een filmprijs wordt er tijdens het Sandhills festival niet uitgereikt, maar enige glitter en glamour zal er wél bij zijn. "We hebben een rode loper en een fotomuur, dat hoort nu eenmaal zo", lacht Johannes.





Geen dresscode

"De aanwezige filmmakers zullen ook in hun beste kostuum verschijnen. Voor de toeschouwers is er geen dresscode." Het Zandhovense (kort)filmfestijn begint om 19 uur. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en tien euro aan de kassa.





Meer informatie vind je op www.sandhillsstudio.be. (KDC)