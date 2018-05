WZC Pniël viert zestigste verjaardag 31 mei 2018

02u57 0

Het was afgelopen weekend feest in woonzorgcentrum Pniël. Met een retrokermis vierde Pniël zijn zestigste verjaardag. "Zestig jaar geleden werd op deze locatie een villa omgebouwd tot een rusthuis", vertelt bestuurder Guy Van Damme. "Intussen zijn we geëvolueerd tot een modern zorgcentrum waar 120 ouderen verblijven en zowat 90 mensen werken." En Pniël blijft verder evolueren, want op de zorgcampus worden momenteel ook 32 assistentiewoningen gebouwd.





(KDC)