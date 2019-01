Win leuke prijzen met je sportieve foto SEOM

08 januari 2019

Heb je nog een leuke en inspirerende sportfoto die je in het buitenland hebt genomen? Dan kan je die best even ophangen in sportcomplex Het Veld. Het is de bedoeling om een gigantische wereldkaart te vullen met inspirerende sportfoto’s en zo samen sportend de wereld rond te reizen. De mooiste foto’s worden beloond met een prijs.

In december werden bij Sport Vlaanderen in Herentals de #sportersbelevenmeer-awards uitgereikt. Ook Zandhoven kreeg een award en nog een extra prijs ter waarde van 750 euro. “We kaapten deze prijs weg in uitdaging twee, een oproep om sportfoto’s te delen op sociale media en zichtbaar te maken voor niet-sporters”, laat Els Kusters van de communicatiedienst weten.

De dienst Sport & Jeugd Zandhoven bedacht een originele uitdaging om een gigantische wereldkaart te vullen met inspirerende sportfoto’s en zo samen sportend de wereld rond te reizen. “De buit is dan wel binnen, onze eigen wedstrijd loopt nog altijd!”

Je kan steeds een prijs winnen

Je kan nog steeds foto’s binnenbrengen voor een andere prijs. In de vergaderzaal in sportcomplex Het Veld hangt een gigantische wereldkaart die wordt gevuld met alle sportfoto’s. Of het nu gaat om een ochtendjogging in Marbella of een duik in het Great Barrier Reef, alle foto’s van een sportmoment op reis kunnen op de kaart.

Wat moet je doen

Het enige dat je moet doen, is je foto kleven op de juiste plek op de wereldkaart aan het raam van de vergaderzaal in sportcomplex Het Veld. Vergeet zeker niet je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te noteren op de achterkant.

De mooiste of origineelste foto’s worden beloond met een leuke prijs.