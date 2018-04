Win al voetballend tickets Bobbejaanland 06 april 2018

Voetbalclub Zandhoven SK heeft voor haar jaarlijkse jeugdtornooi (op 5 en 6 mei) een opvallende partner weten te strikken. Pretpark Bobbejaanland uit Lichtaart wordt 'naamsponsor' van het tornooi. De winnende ploeg per leeftijdscategorie krijgt gratis tickets voor Bobbejaanland. Ook voor de fairste teams per categorie ligt een beloning klaar: kaartjes voor een wedstrijd van tweedeklasser Lierse. Geïnteresseerde ploegen kunnen online inschrijven via de volledige vernieuwd website www.k-zandhoven-sk.be. (KDC)