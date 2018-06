Wie kent gesneuvelde soldaat Alex Lemmens? 27 juni 2018

De gemeente Zandhoven en plaatselijk heemkundige Kevin Verboven zijn op zoek naar een foto en wat extra informatie over Alex Lemmens, een voormalig inwoner van de gemeente die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2014 ging Verboven op zoek naar de mensen achter de namen op het gesneuveldenmonument aan het Zandhovense vredegerecht. Over Alex Lemmens kwam Verboven echter nog niet veel te weten. "Hij werd op 23 augustus 1896 geboren in Antwerpen en kwam met zijn familie in 1912 in Zandhoven terecht", vertelt Kevin Verboven. "Uiteindelijk sneuvelde Alex Lemmens in 1916 in het Nederlandse Kaaskerke, maar veel meer informatie hebben we op dit moment niet." Nabestaanden of andere mensen die meer kunnen vertellen over de betrokkene kunnen mailen naar stefanie.vanegdom@zandhoven.be.





(KDC)