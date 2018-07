Wie kan nieuw biertje 'Kempisch Vuur Zomer' best beschrijven? 25 juli 2018

02u47 0 Zandhoven Brouwerij Pirlot en de bijhorende taverne De Proeverij in Zandhoven lanceren vandaag een nieuw biertje: Kempisch Vuur Zomer. Wie vanmiddag komt proeven en het brouwsel het best kan typeren, wint een bord met gratis bierhapjes.

Pirlot en De Proeverij komen regelmatig met nieuwigheden op de markt. Het zomerbier dat nu wordt losgelaten op het publiek is weer een 'specialleke' van de ambachtelijke brouwerij. Het is de tiende creatie van Pirlot. "Pirlot had al twee winterbieren in het gamma, maar een zomerbier ontbrak nog. Die leemte is nu dus opgevuld", vertelt Vinnie Michiels van De Proeverij. Kempisch Vuur Zomer zal tot dit najaar worden geproduceerd en is enkel verkrijgbaar van de tap in De Proeverij.





Treffende beschrijving

Om de lancering te promoten, is het bier straks tussen 16 en 19 uur te verkrijgen aan 1 euro (in plaats van 3,5 euro). "Er is ook een kleine wedstrijd aan verbonden", gaat Vinnie Michiels verder. "Onze klanten zullen een soort recensieformulier krijgen, waarop ze het bier kunnen beschrijven. Wie volgens ons de meest treffende beschrijving neerpent, wint een schotel met hapjes."





Fris en fruitig

Vinnie Michiels zelf omschrijft Kempisch Vuur Zomer als een fris en fruitig blond bier van 6,5 procent alcohol. Wie nieuwsgierig is en zich geroepen voelt om een meer uitvoerige beschrijving te geven, kan vanmiddag in de Heistraat 3 in Zandhoven terecht.





(KDC)