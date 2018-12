Werken aan Liersebaan verlopen vlot SEO

19 december 2018

15u00 0 Zandhoven Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat weten dat de werken aan de Liersebaan (N14) vlot verlopen. Daarnaast werd ook de planning voor januari 2019 toegelicht.

Volgens het AWV gaat de heraanleg van het eerste gedeelte van de Liersebaan, tussen de Kanaalstraat en de brug over de E313 vlot vooruit. “Als het weer goed blijft, kan de aannemer deze zone voor de kerstvakantie afwerken”, klinkt het. In januari worden nog de verkeerslichten geplaatst en in gebruik genomen op het kruispunt met de op- en afrit van de E313 richting Hasselt.

Daarnaast zal de aannemer in januari ook van start gaan met de volgende fase op de Liersebaan, tussen de brug over de E313 en de brug over het Albertkanaal. “In deze zone leggen we nieuwe rijstroken aan voor het verkeer richting Zandhoven, maken we de verbrede middenberm en een nieuw kruispunt voor de aansluiting met de carpoolparking én bouwen we het eerste deel van de fietstunnel onder de Liersebaan.” Deze fase zou ongeveer zo’n 3,5 maanden duren en wordt in de eerste helft van april afgerond.

Tijdens deze fase zal het verkeer op de Liersebaan in beide richtingen over versmalde rijstroken langs de werfzone kunnen passeren. De werken aan de carpoolparking in de lus van de oprit richting Antwerpen en het verhogen van de brug over het Albertkanaal gaan gewoon verder.

In de kerstvakantie wordt niet gewerkt

Vanaf 21 december 2018 tot en met 7 januari 2019 wordt er niet gewerkt. AWV laat weten dat de werfzone wordt opgeruimd en proper wordt achtergelaten. Tijdens de vakantie wordt de situatie op de weg behouden zoals die vandaag is. Er zijn versmalde rijstroken langs de werfzone op de Liersebaan, de oprit van de E313 naar Hasselt is afgesloten, de afrit komende van Antwerpen is afgesloten en er zijn fietsomleidingen.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/zandhoven en www.vlaamsewaterweg.be/brug-massenhoven