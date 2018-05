Warme weer lokt massa naar Waterdays 28 mei 2018

02u44 1

Waar kan een mens in een bloedheet weekend beter zitten dan aan of in het water? Het hoeft dus niet te verwonderen dat de derde editie van de Waterdays in de jachthaven van Massenhoven uitgroeide tot een groot succes. "Zowel zaterdag als zondag ontvingen we een massa volk", vertelt een tevreden organisator Alexander Adriaensens.





"Op een paar regendruppels na was het weer dan ook ideaal. Verder hadden we natuurlijk een uitgebreid programma. Op het land had de klimmuur het meeste succes, in het water kenden de demonstraties van het duikteam bijvoorbeeld veel bijval. Sowieso komt er volgend jaar een vierde editie van de Waterdays. Het thema heb ik in mijn hoofd al vastliggen, maar dat hou ik nog even geheim." (KDC)