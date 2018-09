Vrouw N-VA-raadslid op lijst bij Groen 05 september 2018

02u44 0 Zandhoven Groen Zandhoven heeft de lijst bekend gemaakt waarmee men naar de komende gemeenteraadsverkiezingen trekt. Opvallend: op de dertiende plaats staat Hedwig Maldoy, de vrouw van huidig N-VA-raadslid Bart Van Den Bergh.

Hoewel de politieke voorkeuren van de twee echtgenoten behoorlijk ver uit mekaar liggen, staat dat een gelukkig huwelijk blijkbaar niet in de weg. Maandag vierde het koppel nog zijn 35-jarige jubileum.





Overigens kwam Hedwig in 2012 ook al op. Als lijstduwer van Groen geraakte ze toen - in tegenstelling tot haar man - niet verkozen.





Lijsttrekker van Groen wordt op 14 oktober de amper 25-jarige Jordi De Vlam. Hij kwam ongeveer een jaar geleden als opvolger van de betreurde Leo Rens in de gemeenteraad.





Een andere opvallende naam is Leo Cautereels. De inmiddels 76-jarige Cautereels was ooit nog schepen in buurgemeente Zoersel en voorzitter van actiecomité Red De Voorkempen. Groen hoopt in Zandhoven van één naar minstens twee zetels te gaan. (KDC)