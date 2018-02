Vrijwilligers met beperking helpen bos aan Pniël planten 09 februari 2018

02u41 6 Zandhoven Aan woonzorgcentrum Pniël in Pulderbos werd gisteren een 'compensatiebos' aangeplant. De 1.400 nieuwe bomen komen ter vervanging van een bos dat onlangs werd gerooid omdat Pniël er extra assistentiewoningen wil bouwen. Acht mensen met een psychische beperking kwamen helpen bij de aanplantingen.

Een tijdje geleden liet WZC Pniël een kleine duizend naaldbomen rooien op een deel van zijn domein. Om dat te compenseren werd nu een nieuw bos met zowat 1.400 loofbomen geplant op een ander deel van het domein.





"Achter ons hoofdgebouw hebben we een grote dierenweide liggen. Daar werd nu 0,7 hectare van afgenomen om er een compensatiebos op aan te leggen", zegt bestuurder Patrick Van Damme van Pniël. "In ons logo staat een boom, dus moesten we dit wel doen (lacht). De nieuwe boompjes kosten ongeveer tweeduizend euro in aankoop. We schakelden Bosgroep Antwerpen Zuid in om ons te helpen bij het aanplanten."





De mensen van de Bosgroep kwamen gisteren langs en brachten acht vrijwillige helpers mee met een psychische beperking. Zo werd een ecologisch project meteen ook een sociaal gegeven. "Wij krijgen zo een paar extra helpende handen en de mensen in kwestie krijgen een zinvolle en aangename tijdsbesteding", vertelt coördinator Bert Van Gils.





"Bovendien leggen ze hier sociale contacten." De enthousiaste helpers bij Pniël kwamen van psychiatrische centra Bethanië uit Zoersel en Multiversum uit Mortsel. "Ik voel me een beetje de papa van dit bos", lacht helpende hand Hamza. "Over een paar jaar kom ik zeker nog eens kijken hoe de bomen gegroeid zijn." (KDC)