Vrachtwagen kantelt op brug E313 na ongeval in Massenhoven Sander Bral

22 februari 2019

19u44 0

Op de E313 richting Hasselt is een lichte vrachtwagen na een ongeval gekanteld ter hoogte van de Pullebrug in Massenhoven (Zandhoven). Het voertuig kwam tijdens de spits in botsing met een personenwagen en week uit tegen de boord van de brug. Door de klap kwam de vrachtauto op zijn kant terecht. De bestuurder moest uit zijn cabine geholpen worden maar hij raakte niet gewond. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, hoopte de file op. Als snel was het aanschuiven vanaf Borgerhout tot Massenhoven.