Voorzitter gemeenteraad komt niet meer op 06 augustus 2018

De CD&V van Zandhoven laat weten dat men de lijst klaar heeft waarmee men op 14 oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. In Zandhoven hebben de christendemocraten momenteel een absolute meerderheid, met 13 zetels op 23. "Slechts één van de huidige raadsleden zal niet meer opkomen, met name Richard Bastanie, de huidige voorzitter van de gemeenteraad", vertelt burgemeester en lijsttrekker Luc Van Hove. "Na 36 jaar in de gemeenteraad, waarvan 24 als schepen houdt Richard het voor bekeken. Hij wordt op de lijst vervangen door zijn vrouw Maria Van Rompaey. Maria is één van onze zeven nieuwe kandidaten." Meer details over de lijst en het programma geeft CD&V de komende weken pas prijs. (KDC)