Voormalig bankkantoor wordt fietsenwinkel Fietserie Ranst krijgt broertje in Zandhoven Kristof De Cnodder

23 november 2018

Het vroegere AXA-bankkantoor in het centrum van Zandhoven wordt momenteel omgebouwd tot een fietsenwinkel. In de loop van januari hopen vennoten Karel Hillebrant, Rouchdin El Yaagoubi en Joanni Van Tulder de deuren te kunnen openen.

Het voormalige AXA-bankkantoor in de Zandhovense Amelbergastraat krijgt een nieuwe bestemming. Het pand wordt dezer dagen verbouwd tot fietsenwinkel. “Samen met Karel en Rouchdin – die ook gepassioneerd zijn door fietsen - was ik al langer op zoek naar een extra winkelruimte in deze omgeving”, zegt Joanni Van Tulder, die momenteel al De Fietserie in Ranst runt. Die zaak blijft bestaan, maar krijgt er dus een broertje met zelfde naam bij. “De ligging van de nieuwe winkel, pal in het centrum van Zandhoven, is ideaal. Bovendien is er in de onmiddellijke buurt geen andere fietsenwinkel.”

Joanni en co zijn nu nog volop aan het verbouwen. Ze doen zo veel mogelijk zelf, al is dat niet altijd evident. “Omdat het hier vroeger een bank- en verzekeringskantoor was, werd het gebouw onderverdeeld in verschillende kleinere ruimtes. We hebben aardig wat muren moeten uitbreken om de boel open te gooien”, aldus Joanni. “Breken aan de vloer was trouwens niet simpel, want die was van gewapend beton (lacht). We mikken op een opening ergens in de loop van januari. Zandhovense klanten zullen er dan kunnen kennis maken met onze vaste merken Velo de Ville, Achielle, Cortina en Bianchi.” Meer info op www.defietserie.be