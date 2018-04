Voorlopig geen flats op site Koken en Proeven 27 april 2018

02u34 0 Zandhoven Het schepencollege van Zandhoven heeft een ongunstig advies afgeleverd voor de bouw van acht appartementen in de Bruggestraat.

Het bouwproject was voorzien op de plaats waar vroeger horecazaak Koken en Proeven was gevestigd. De projectontwikkelaar wou het bestaande pand plat gooien en vervangen door een appartementencomplex met ondergrondse parking. Hoewel het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften opleverde, ketste het schepencollege de bouwaanvraag dus toch af.





Woningen te klein

"Er waren enkele erg kleine woningen voorzien en dat strookt niet met onze visie op woonkwaliteit", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Van Staeyen (CD&V). Verder waren er ook bedenkingen bij de manier waarop de projectontwikkelaar het parkeren aan het gebouw wou organiseren. De aanvrager heeft nu twee opties: de plannen aanpassen en een nieuwe procedure opstarten of in beroep gaan bij de provincie. Het is vooralsnog niet duidelijk wat het zal worden. (KDC)