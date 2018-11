Visbestand ‘Put Viersel’ onderzocht:

Veel vis, weinig soorten Kristof De Cnodder

08 november 2018

16u14 0 Zandhoven Een gespecialiseerde firma bracht vandaag het visbestand van de ‘Put van Viersel’ in kaart. Conclusie: “Er zit behoorlijk veel vis op, maar weinig verschillende soorten.” Het onderzoek werd gedaan omdat de vijver binnenkort wordt overgedragen van de gemeente Zandhoven naar de Vlaamse overheid.

In januari draagt de gemeente Zandhoven het beheer van de visvijver in deeldorp Viersel over naar het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB). Deze laatste instantie liet nu het Nederlandse studiebureau ATKB een onderzoek voeren naar het visbestand. De mensen van ATKB waren daar een halve dag mee zoet.

“Eerst gingen we in het ‘open water’ vissen vangen met hele grote netten”, vertelt projectmedewerker Jorrit Mies. “Op die manier bestreken we tien à twintig procent van de volledige wateroppervlakte. Nadien hebben we twee stroken van 250 meter langsheen de oevers bevist. Daarvoor gebruikten we elektrische visnetten. Met zo’n net kan je de vis even verdoven en makkelijk opscheppen.”

Op basis van de vangst berekent ATKB hoeveel vis er per kubieke meter in het water zit. “Die exacte berekening moet nog gebeuren, maar ik kan nu al wel zeggen dat er behoorlijk veel vis naar boven kwam”, gaat Jorrit Mies verder. “Anderzijds zagen we niet zo veel verschillende vissoorten. We kwamen vooral brasem, blankvoorn, baars en snoek tegen.”

Indien het rapport van te onderzoeksbureau positief uitvalt – en daar ziet het dus naar uit – overweegt het Vlaamse Visserijfonds om extra middelen vrij te maken voor herinrichtingswerken aan de vijver.