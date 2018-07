Vijf reeën de keel overgesneden 07 juli 2018

Er lijkt een dierenbeul actief te zijn op de grens van Grobbendonk en Pulle. De voorbije dagen vond een buurtbewoonster in haar tuin vijf reeën waarvan de keel werd overgesneden. "Wie doet nu zoiets?" vraagt de dame zich af.





De vrouw die de gruwelijke feiten vaststelde, blijft liever anoniem. Toch wil ze kort even haar verhaal doen om andere mensen met dieren te waarschuwen. "Ik heb aan mijn woning een omheinde tuin met een stuk bos", vertelt de vrouw. "Op een gegeven moment was mijn omheining eens stuk en toen is er een groepje wilde reeën binnen gekomen dat hier nadien altijd is gebleven. De afgelopen dagen vond ik vijf van die reeën dood terug. Ze waren allemaal de keel over gesneden en één dier was zelfs helemaal onthoofd. Stropers zijn het volgens mij niet geweest, want die zouden het vlees hebben meegenomen. Blijkbaar loopt hier dus een ziekelijke maniak rond die hier plezier in schept. Ik wil iedereen met weidedieren daarom oproepen tot waakzaamheid."





De dame in kwestie diende intussen een klacht in bij de lokale politie Neteland. Die onderzoekt de zaak. (KDC)