Vierde editie Jazza start vanavond 26 januari 2018

Vanavond wordt het startschot gegeven van de vierde editie van Jazza, een reeks jazz-optredens in Zandhoven en deelgemeentes. Het eerste concert in de reeks vindt straks vanaf 20 uur plaats in brasserie De Kroon in Viersel. Jelle Van Giel komt er het beste van zichzelf geven. Volgende vrijdag komt Matthias Van Den Brande naar café 'In De klok' in Pulderbos. Verder zijn er nog optredens van Les Baptistes in De Lindekens in Massenhoven (9/2), Big Band Nijlen in de Lelie in Pulle (23/2) en Luc Canters in Ciné Rex in Zandhoven (2/3). De toegang is steeds gratis. (KDC)