Verteltheater met sprookjes en magie voor de allerjongsten

20 december 2018

12u09 0 Zandhoven Wie zin heeft om de allerkleinsten blij te maken met een spannend verhaal, kan zondag terecht in Pulderbos. Daar zal Lieve Joos een spannend verhaal vertellen over een griezelig woud vol sprookjes en magie.

Op zondag 23 december kunnen de jongsten terecht in de Chalet achter het voormalig gemeentehuis in Pulderbos. Vanaf half 11 kan je al een plaatsje uitkiezen om deel te nemen aan het swingend verteltheater.

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen met plezier genieten van een fantastisch verhaal in een knusse sfeer, met interactie en beeldtaal. Vertelster Lieve staat bekend om haar geslaagde verhalen en sterke improvisatie. “Voorlezen is de rode draad door mijn leven. Het is prachtig om de kinderen mee te trekken in het verhaal, ze dichterbij te zien schuiven en ze verwonderd naar jou te zien kijken”, klinkt het op sociale media.

Chocomelk en pannenkoeken

Na afloop om 12 uur kan je ook lekker smullen van pannenkoeken. Daarnaast is er ook keuze uit chocomelk, thee, koffie en glühwein.

Praktisch:

Deuren open: 10:30 uur

Start: 11 uur

Adres: Dorp 12, 2242 Pulderbos

Prijs leden vtbKultuur: 7 euro

Prijs niet-leden: 9 euro

Meer info:

https://www.vtbkultuur.be