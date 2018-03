Verrassingsfeest voor Sus van 't frietkot UITBATER 'T PLEINTJE GAAT NA 28 JAAR MET PENSIOEN BEN CONAERTS

05 maart 2018

02u35 0 Zandhoven Frans 'Sus' De Schutter (65), 28 jaar lang uitbater van frituur 't Pleintje, werd voor zijn pensioen verrast met een klein dorpsfeestje. Tientallen mensen kwamen zaterdagnamiddag naar het dorpsplein van Pulderbos afgezakt om de friturist uit te zwaaien. "Dit had ik nooit verwacht", reageerde hij.

"Ze hebben mij goed liggen", beseft Sus. Zaterdag rond 15 uur lokte zijn vrouw hem met een smoes naar het dorpsplein van Pulderbos, zogezegd om samen naar het Wijnegem Shopping Center te gaan. Maar in plaats van een namiddagje shoppen viel de friturist iets helemaal anders te beurt. Hij werd op het dorpsplein opgewacht door tientallen vrienden, familieleden en oude klanten die hem kwamen uitzwaaien voor zijn pensioen. Na 28 jaar aan het roer van frituur 't Pleintje heeft hij immers de fakkel doorgegeven aan stiefdochter Kim en haar vriendin Jessy. Sus genoot zichtbaar van de verrassing. "In dat namiddagje shoppen had ik sowieso weinig zin. Dit is véél leuker."





"Sus heeft eind vorig jaar nogal abrupt afscheid moeten nemen van zijn frituur, na een onverwachte hartoperatie", vertelt nicht Inne Peeters. "Maar hij heeft 28 jaar lang 't Pleintje uitgebaat en is bij veel mensen van Pulderbos een geliefd figuur. Dus ik vond dat we zijn pensioen zeker niet onopgemerkt mochten laten voorbijgaan. Mijn eerste idee was om naast de frituur een tentje te zetten en iedere passant een drankje aan te bieden. Maar uiteindelijk zijn er zoveel mensen mee op de kar gesprongen - de KLJ, de voetbalclub, noem maar op - dat het allemaal een stuk groter is geworden. In plaats van een afscheidsdrink is het dus een bescheiden dorpsfeestje geworden."





Revalideren

De voorbije weken deed het nieuws over het feest in Pulderbos de ronde. Er werd promotie gemaakt op de sociale media, in de kranten én met flyers. Maar Sus, die had helemaal niks door. "Ik wist hier écht niks van. Ik ben nog volop aan het revalideren na de operatie en bij koud weer kom ik bijna niet buiten. Dus ik had niets door. Het was een grote, maar ongelooflijk fijne verrassing. Nog een geluk dat ze mijn 'tikker' goed hebben hersteld. Anders moest ik misschien terug naar het ziekenhuis. (lacht) Ik was sowieso van plan om af te bouwen en in maart te stoppen, maar door die operatie is het allemaal wat sneller gegaan dan ik wilde. Gelukkig is er nu toch nog een einde in schoonheid."





Tijd voor hobby's

Voor Sus breekt er nu een nieuw hoofdstuk aan. "Ik zal meer tijd hebben om me bezig te houden met mijn hobby's, zoals werken in de tuin en naar antiekbeurzen gaan. Vroeg of laat zal er wel een moment komen dat ik de frituur mis. Ik ben er jarenlang mee bezig geweest, dag en nacht. Het is een belangrijk deel van mijn leven dat ik moet afsluiten. Maar ik woon maar op een paar honderd meter. Ik kan dus elke dag langskomen om hallo te zeggen. Dat kost geen enkele moeite. Maar zelf aan de frietpot staan, dat is verleden tijd. Behalve thuis dan."