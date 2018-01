Vermiste bejaarde gevonden in kanaal 02u35 0

In het Albertkanaal - ter hoogte van Viersel - kwam eergisteren een bejaarde man om het leven. De inwoner van Viersel was sinds dinsdagochtend vermist. De lokale buurtinformatienetwerken werden ingeschakeld om uit te kijken naar de vermiste, maar dat leverde niks op. In de loop van de namiddag werd zijn levenloze lichaam dan teruggevonden in het kanaal. Over de identiteit van het slachtoffer of de exacte omstandigheden van zijn overlijden raakte verder niets bekend. (KDC)