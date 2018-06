Veertigste brandweerfeesten 22 juni 2018

02u39 0

In en rond evenementenzaal De Populier in Zandhoven vinden dit weekend de veertigste brandweerfeesten plaats. Vanavond staat het muzikale festival 'Vuur in de Schuur' op het menu, met optredens van de lokale bands Live Bait, De Kreunaers (een tributeband van De Kreuners) en Atomika. Nadien is er een afterparty met DJ Hans. Zaterdag is er vanaf 13.30 uur een kindernamiddag. De toegangsprijs bedraagt vijf euro, inclusief pannenkoek. De bij kinderen populaire tv-figuur Brandweerman Sam zal dan ook van de partij zijn. Op zondagochtend wordt er afgesloten met een ontbijt. (KDC)