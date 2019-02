Vader en zoon Stulens worden concurrenten: jongste telg pas verkozen tot voorzitter N-VA, papa zwaait de plak bij Vlaams Belang Ewelina Verhulst

21 februari 2019

15u15 0 Zandhoven Tijdens de ledenvergadering die op dinsdagavond 19 februari plaatsvond, koos N-VA Zandhoven een nieuw afdelingsbestuur en dat onder het toeziend oog van Kamerlid Koen Metsu. Aftredend voorzitter Pieter Helsen wordt opgevolgd door Dieter Stulens. Hij is nu drie jaar lang voorzitter van N-VA Zandhoven.

De familie Stulens is geen onbekende in de gemeente Zandhoven. Nu Dieter Stulens met unanimiteit van stemmen verkozen is tot nieuwe voorzitter van de N-VA afdeling in Zandhoven zal hij concurreren met zijn vader. Paul Stulens is immers voorzitter van Vlaams Belang Zandhoven.

Dieter Stulens vindt het belangrijk dat de Zandhovenaar centraal staat. “We gaan heel veel blijven luisteren naar de inwoners van Zandhoven en we zullen dat blijven doen.” Aftredend voorzitter Pieter Helsen heeft met heel veel plezier en engagement dit bestuur geleid maar geeft de fakkel door. Hij blijft wel fractieleider in de gemeenteraad en actief in het bestuur. Samen met andere bestuursleden en medewerkers wil hij volop blijven werken aan een betere gemeente.

Conny van den Heuvel is de nieuwe ondervoorzitter. Ward Peeters is de nieuwe verantwoordelijke voor de jongerenwerking.