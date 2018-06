Ultraloper Alain organiseert jogging voor revalidatiecentrum 14 juni 2018

02u47 0 Zandhoven Ultraloper Alain Aerts organiseert nog eens een recreatieve jogging voor het goede doel. Nadat hij eind vorig jaar in Zandhoven de Doppenloop op poten zette ten voordele van de vzw Somival, pakt hij zondag in Massenhoven uit met de Tettenkotloop. Deze keer gaat de opbrengst naar het revalidatiecentrum in Pulderbos.

"Ik ben zelf recent van Viersel naar Massenhoven verhuisd en werd meteen grote fan van het looppad dat de gemeente hier een paar maanden geleden uitstippelde", vertelt Alain Aerts.





"Toen ik onlangs burgemeester Luc Van Hove per toeval ontmoette, ging het al snel over het pad. De burgemeester vroeg me of ik het pad wou helpen promoten. Zo ontstond een idee voor een jogging. In één moeite koppelde ik er een goed doel aan."





Voor kinderen

Dat goede doel is Reva Pulderbos, waar kinderen en jongeren kunnen revalideren na een ongeluk.





"Ik wou iets doen voor kinderen en voor de plaatselijke gemeenschap. Zo kwam Reva al snel in beeld", gaat Alain verder. "Om geld in het laatje te brengen vraag ik zes euro startgeld. Verder verkopen we drankjes en cupcakes in het Massenhovense parochiecentrum."





5 en 12 kilometer

Deelnemers aan de jogging kunnen vrij vertrekken tussen 9 en 12 uur aan het zogenaamde Tettenkot.





Er wordt gelopen over het bestaande parcours van vijf kilometer. Voor de wat meer geoefende lopers stippelde Alain ook een rondje van twaalf kilometer uit. Inschrijven kan ter plaatse. (KDC