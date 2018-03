Uitbater brasserie brouwt eigen bier 29 maart 2018

Vinnie Michiels - uitbater van brasserie De Proeverij in Zandhoven - heeft sinds kort een eigen biertje op de markt. Désir heet het brouwsel.





"Ik ben een hobbybrouwer en vijf jaar geleden bedacht ik het recept", vertelt Vinnie. "Nu besloot ik om het te laten bottelen door brouwerij Pirlot en het te gaan schenken in mijn eigen zaak. Ook in 't Croonhof in Zandhoven, De Stroopop in Halle, Bar Deco in Antwerpen en enkele lokale drankenhandels is Désir te verkrijgen. Het is een amberkleurige tripel, die qua smaak nog het best te vergelijken valt met Orval. Désir betekent verlangen. Het duidt op mijn eigen verlangen om eens met een bier naar buiten te komen. En natuurlijk hoop ik dat mijn klanten het biertje zo lekker vinden dat ze er echt naar gaan verlangen (lacht)." (KDC)