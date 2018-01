Tweede fase werken Kerkstraat 01 februari 2018

Vandaag begint de tweede fase van de wegenwerken in de Kerkstraat in Massenhoven. Dit heeft tot gevolg dat er een andere verkeerssituatie van kracht wordt. Doorgaand verkeer wordt nu volledig afgeleid via de N14. De Antwerpsebaan kan opnieuw in twee richtingen worden gebruikt, maar loopt nu dood aan de Kerkstraat. Tijdens het weekend is er vanuit de Oelegembaan plaatselijk verkeer toegelaten in de Kerkstraat. Deze situatie zal zeker nog enkele weken aanhouden. (KDC)