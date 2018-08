Twee wagens op hun dak op E313 17 augustus 2018

02u28 0 Zandhoven Twee automobilisten zijn gewond geraakt bij ongevallen op de E313 in Massenhoven.

De bestuurder van een zware Chevrolet was woensdagnacht vermoedelijk in slaap gevallen en botste daardoor aan de zijkant tegen de brugboog.





Door de klap ging het voertuig over de kop. De brandweer moest de man bevrijden uit het wrak. Hij werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval waren de pechstrook en de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten.





Ook gistermiddag gebeurde een ongeval op de E313 in Massenhoven, op de grens met Grobbendonk. De bestuurder deed vermoedelijk een uitwijkmanoeuvre, waardoor het voertuig op z'n dak belandde. De automobilist raakte zelf uit de wagen en liep lichte verwondingen op.





(VTT)