Twee gewonden na slipper op nat wegdek Sander Bral

11 januari 2019

23u25 0 Zandhoven Twee inzittenden van een personenwagen zijn gewond geraakt nadat ze tegen een boom botsten in Zandhoven. Door het natte wegdek begon de wagen de slippen op de Herentalsebaan richting Grobbendonk.

Een personenwagen met een man en een vrouw is vrijdagavond door het natte wegdek op de Herentalsebaan in Zandhoven beginnen slippen. De wagen werd de berm in gekatapulteerd en kwam tot stilstand in het struikgewas tegen een boom. De inzittende vrouw raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De man in de wagen raakte slechts licht gekwetst maar is ook naar het ziekenhuis vervoerd.

De wagen is volledig verloren en moest getakeld worden.