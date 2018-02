Trucker zwaargewond na crash: E313 volledig versperd 27 februari 2018

02u28 0 Zandhoven Op de E313 ter hoogte van Massenhoven (Zandhoven) heeft gisterenvoormiddag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen reed rond 11.15 uur in op een file richting Antwerpen. Het kwam tot een kop-staartaanrijding met een andere vrachtwagen, waardoor de chauffeur gekneld kwam te zitten in zijn cabine.

De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit zijn voertuig te krijgen en de man werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Aanvankelijk moest enkel het rechterrijvak afgesloten worden voor de hulp- en takeldiensten maar al snel werd de volledige snelweg richting Antwerpen versperd.





Ook de opritten Massenhoven en Herentals-West werden afgezet. Rond het middaguur kon het linkervak vrijgemaakt. Iets na één uur pas werd de weg volledig vrijgemaakt. Het verkeer bleef stapvoets rijden en het was nog meer dan een uur filerijden op de E313 richting stad. Rond drie uur was de hinder nog steeds niet gedaan omdat er in Wommelgem een obstakel op de weg stond op de E313. Opnieuw werd de linkerrijstrook versperd en was het filerijden. (BSB)